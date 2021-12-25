Валиева завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию

Короткая ссылка
Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.
Валиева завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию
  • AP

15-летняя фигуристка получила от судей за прокат произвольной программы 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла.

Ученица Этери Тутберидзе выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель. 

Серебряную награду завоевала Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Трусова чисто сделала три четверных прыжка в произвольной программе. Щербакова упала с четверного флипа.

Ранее сообщалось, что Валиева превзошла два мировых рекорда на ЧР по фигурному катанию — в произвольной программе и по итогам двух прокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить