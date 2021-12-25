Валиева завоевала золото на чемпионате России по фигурному катанию

Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата России по фигурному катанию 2021 года в Санкт-Петербурге.

15-летняя фигуристка получила от судей за прокат произвольной программы 193,10 балла. В сумме она набрала 283,48 балла.

Ученица Этери Тутберидзе выполнила все заявленные прыжки в произвольной программе. Среди них — два четверных тулупа, сальхов в четыре оборота и тройной аксель.

Серебряную награду завоевала Александра Трусова (248,65). Бронза досталась Анне Щербаковой (239,56).

Трусова чисто сделала три четверных прыжка в произвольной программе. Щербакова упала с четверного флипа.

Ранее сообщалось, что Валиева превзошла два мировых рекорда на ЧР по фигурному катанию — в произвольной программе и по итогам двух прокатов.