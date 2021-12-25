Гендиректор «Зенита» — о переходе Дзюбы в «Рубин»: это всё слухи
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«Это всё слухи, никаких переговоров нет», — цитирует РИА Новости Медведева.
«РБК Спорт» сообщало, что «Рубин» провёл переговоры с «Зенитом» о возможном переходе Дзюбы.
В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможном переходе Дзюбы в «Рубин».