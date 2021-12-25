Гендиректор «Зенита» — о переходе Дзюбы в «Рубин»: это всё слухи

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе форварда петербургского клуба Артёма Дзюбы в казанский «Рубин».
Гендиректор «Зенита» — о переходе Дзюбы в «Рубин»: это всё слухи
  • Legion-Media

«Это всё слухи, никаких переговоров нет», — цитирует РИА Новости Медведева.

«РБК Спорт» сообщало, что «Рубин» провёл переговоры с «Зенитом» о возможном переходе Дзюбы.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможном переходе Дзюбы в «Рубин».

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