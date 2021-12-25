Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет в случае ухода Дзюбы в «Рубин»

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».
Колосков считает, что «Зенит» ничего не потеряет в случае ухода Дзюбы в «Рубин»
  • Legion-Media

«Конечно, Артём Дзюба не хочет перебираться в Казань. В «Зените» у него хорошая зарплата, он живёт в красивом городе. Кто же поедет добровольно из столицы в периферийный город, это смешно даже. Сергеев в «Зенит»? Раз привлекается в сборную, значит у него есть потенциал. Понятно, что это не замена Дзюбе, у него иные функции, не говоря уже об Азмуне. Сердар просто выше классом. А с какой целью Сергеев переходит в «Зенит», мне непонятно. Петербуржцы ничего не потеряют, если Дзюба уйдёт. Они ведь уже играли без него. Артём выходил только на замену», — цитирует слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провёл 17 матчей в Российской премьер-лиге, забил десять мячей и отдал четыре результативные передачи. Также на его счету четыре игры в Лиге чемпионов.

Ранее «Рубин» провёл переговоры с «Зенитом» о возможном переходе Дзюбы.

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