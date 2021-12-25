«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче КХЛ

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Казанский «Ак Барс» на своём льду потерпел поражение от «Северстали» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Ак Барс» уступил «Северстали» в матче КХЛ
  • © ak-bars.ru

Игра, которая прошла на льду «Татнефть Арены» в столице Татарстана, завершилась со счётом 4:3 в пользу команды из Вологодской области.

В составе череповецкого клуба дубль оформил Давид Думбадзе (5-я, 65-я минуты). Также отличились Егор Морозов (12-я) и Владислав Кодола (27-я). У «Ак Барса» шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (23-я), Кирилл Петров (28-я), Стивен Кэмпфер (35-я).

«Северсталь» (54 очка) занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (56 очков) идёт на четвёртой позиции на Востоке.

Ранее сообщалось, что «Спартак» обыграл в гостях «Сочи» в матче КХЛ.

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