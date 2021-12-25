«Спартак» обыграл в гостях «Сочи» в матче КХЛ

Московский «Спартак» на выезде переиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра, которая прошла в Сочи, завершилась со счётом 3:2 в пользу столичного клуба.

В составе красно-белых шайбы забросили Александр Никишин (13-я минута) Илья Баранов 26-я) и Иван Дроздов (28-я минута).

У сочинского клуба на 48-й минуте отличились Мартин Бакош и Амир Гараев.

«Спартак» (49 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» (39 очков) идёт на десятой позиции.

Ранее сообщалось, что Вадим Шипачёв достиг отметки в 800 очков в КХЛ.