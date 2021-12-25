Тренер Москвина рассказала, какая цель стояла перед её парами на ЧР

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Заслуженный тренер России Тамара Москвина рассказала, какая цель стояла перед её дуэтами в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Тренер Москвина рассказала, какая цель стояла перед её парами на ЧР
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Восторг зрителей — это было самым главным. Мы хотели, чтобы они взорвались от аплодисментов. Мы это готовили. Всем, кто шёл сюда, говорили: «Обязательно хлопайте, иначе не пустим». Чемпионат России — главный старт сезона», — цитирует Москвину «Матч ТВ».

Победу на чемпионате России одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 243,74 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (239,87). Оба дуэта занимаются под руководством Москвиной.

Ранее хореограф Илья Авербух выразил уверенность, что российские пары поборются с китайскими фигуристами за победу на ОИ-2022.

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