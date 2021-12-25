Тарасова — о бронзе ЧР-2021 по фигурному катанию: это промежуточный этап

Евгения Тарасова, которая выступает вместе с партнёром Владимиром Морозовым, высказалась о бронзовых медалях в парном катании чемпионата России 2021 года.

«Все сегодня молодцы, боролись. У нас есть и положительные, и отрицательные моменты. Знаем свои ошибки и будем работать дальше. Это промежуточный этап», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Дуэт в составе Анастасии Мишиной и Александра Галлямова стал чемпионом России по фигурному катанию среди спортивных пар. За свой прокат победители набрали 160,00 и 243,74 в сумме. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые получили от судей 157,03 за прокат и 239,87 балла в сумме. Тарасова и Морозов набрали — 149,52 за прокат, 228,20 в сумме.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее Козловский заявил, что все призёры чемпионата России в парном катании достойны представлять страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.