Козловский: все призёры ЧР в парном катании достойны представлять Россию на Олимпиаде

Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, считает, что все призёры чемпионата России в парном катании достойны представлять страну на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Чемпионат России — особенный турнир с крайне высоким давлением и сумасшедшей конкуренцией. Рядом с нами находятся сильнейшие спортсмены мира. Все они достойны права представлять свою страну на Олимпиаде. Мы все заслужили это право», — цитирует Козловского РИА Новости.

22-летний фигурист из Санкт-Петербурга признался, что он гордится своей партнёршей. Он также выразил уверенность, что Бойкова гордится им.

«Это взаимное чувство. Одержали личную победу над своими сложностями. Рады, что всё так сложилось», — добавил Козловский.

Бойкова и Козловский завоевали серебряные медали соревнований. Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России. Бронзовые награды достались Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о победе подопечных Тамары Москвиной — фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — в соревнованиях спортивных пар на чемпионате России в Санкт-Петербурге.