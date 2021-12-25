«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом».
«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
  • © hcsalavat.ru

Встреча, проходившая на «Уфа Арене», завершилась победой хозяев (4:2).

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Кадейкин, Данил Башкиров, Маркус Гранлунд и Павел Коледов. У «Автомобилиста» забрасывали Станислав Бочаров и Патрис Кормье.

«Салават Юлаев» набрал 56 очков в 42 матчах и поднялся на третье место в Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 39 очками после 42 игр занимает девятую строчку Востока.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сибирь», Гусев набрал три очка.

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