«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом».

Встреча, проходившая на «Уфа Арене», завершилась победой хозяев (4:2).

В составе «Салавата Юлаева» отличились Александр Кадейкин, Данил Башкиров, Маркус Гранлунд и Павел Коледов. У «Автомобилиста» забрасывали Станислав Бочаров и Патрис Кормье.

«Салават Юлаев» набрал 56 очков в 42 матчах и поднялся на третье место в Восточной конференции. «Автомобилист» потерпел четвёртое поражение подряд и с 39 очками после 42 игр занимает девятую строчку Востока.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Сибирь», Гусев набрал три очка.