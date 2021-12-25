СКА обыграл «Сибирь», Гусев набрал три очка

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА одержал победу над «Сибирью».

Встреча, проходившая на арене «ЛДС Сибирь» в Новосибирске, завершилась победой гостей со счётом 4:3.

У гостей забрасывали Леонид Комаров, Никита Гусев, на счету которого также две результативных передачи, Антон Бурдасов и Михаил Воробьёв. В составе хозяев по разу отличились Ник Шор, Юрки Йокипакка и Никита Сетдиков.

СКА набрал 60 очков в 42 матчах и продолжает удерживать первое место в Западной конференции. «Сибирь» с 48 очками в 42 матчах располагается на шестой строчке Востока.

Ранее «Локомотив» на выезде обыграл «Амур» в матче КХЛ.