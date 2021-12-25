Боярский сравнил происходящее в «Спартаке» с бразильским сериалом

Короткая ссылка
Народный артист России и известный футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством между «Спартаком» и бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.
Боярский сравнил происходящее в «Спартаке» с бразильским сериалом
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Я уже не успеваю следить за тем, что происходит в «Спартаке». Да и не нужно, потому что к футболу это не имеет никакого отношения. Всю эту ситуации можно описать лишь одной фразой: цирк уехал, а клоуны остались. Газизов, Федун, Ваноли, Зарема — это какой-то бразильский сериал. «Спартак» и так уже на расстоянии пропасти от «Зенита», я не хочу желать этому клубу еще большего разлада. Необходим хотя бы один конкурентный московский клуб», — цитирует Боярского Sport24.

24 декабря Газизов подал новый иск к красно-белым на 101 млн рублей. В это же день СМИ сообщили, что владелец «Спартака» Леонид Федун при найме Газизова на работу написал расписку о передаче ему 10% акций клуба.

Ранее Кавазашвили заявил, что «Спартак» должен отойти Газизову.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить