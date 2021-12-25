Боярский сравнил происходящее в «Спартаке» с бразильским сериалом

Народный артист России и известный футбольный болельщик Михаил Боярский прокомментировал ситуацию с судебным разбирательством между «Спартаком» и бывшим гендиректором клуба Шамилем Газизовым.

«Я уже не успеваю следить за тем, что происходит в «Спартаке». Да и не нужно, потому что к футболу это не имеет никакого отношения. Всю эту ситуации можно описать лишь одной фразой: цирк уехал, а клоуны остались. Газизов, Федун, Ваноли, Зарема — это какой-то бразильский сериал. «Спартак» и так уже на расстоянии пропасти от «Зенита», я не хочу желать этому клубу еще большего разлада. Необходим хотя бы один конкурентный московский клуб», — цитирует Боярского Sport24.

24 декабря Газизов подал новый иск к красно-белым на 101 млн рублей. В это же день СМИ сообщили, что владелец «Спартака» Леонид Федун при найме Газизова на работу написал расписку о передаче ему 10% акций клуба.

Ранее Кавазашвили заявил, что «Спартак» должен отойти Газизову.