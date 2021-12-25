Кавазашвили: «Спартак» должен отойти Газизову, Федун — фальшивый менеджер
- © fcufa.pro
«Надеюсь, скоро весь клуб отойдёт Газизову... Федун оказался фальшивым менеджером и полностью провалился, развалив клуб», — цитирует Кавазашвили Sport24.
Он добавил, что Газизов — серьёзный парень, который смог наладить дела в клубе. В то время как «политработник Федун так и остался политработником».
Напомним, что Газизов предъявил суду расписку с обещанием Федуна отдать часть акций клуба.
Ранее сообщалось, что напавший на бывшего PR-директора «Спартака» Фетисова получил условный срок.