Напавший на бывшего PR-директора «Спартака» Фетисова получил условный срок

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Перовский суд города Москвы приговорил Жафара Боровкова, который напал на бывшего PR-директора московского «Спартака» Антона Фетисова, к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима условно.
Напавший на бывшего PR-директора «Спартака» Фетисова получил условный срок
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com
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«Суд постановил признать Боровкова Ж. А. виновным по двум эпизодам причинения вреда здоровью тяжкой степени, а также по двум эпизодам причинения вреда здоровью средней тяжести. Путём частичного сложения наказаний назначить подсудимому наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы. На основании статьи 73 УК РФ наказание считать условным, с испытательным сроком в течение двух лет», — цитирует ТАСС в пресс-службу суда.

В ночь на 10 мая на Новокосинской улице около одного из кафе было осуществлено нападение на Антона Фетисова. По предварительной информации, сотрудник «Спартака» увидел, как избивают его знакомого и вступился за него, в результате чего получил серьёзные травмы.

Ранее сообщалось, что «Cпартак» загадал на Рождество победу в Лиге Европы.

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