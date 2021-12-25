Тренер Кондратюка: когда Марк ловит кайф, это помогает ему кататься стабильно

Светлана Соколовская, тренер российского фигуриста Марка Кондратюка, поделилась мнением о его победе на первенстве страны в Санкт-Петербурге.

«По сезону мы шли по нарастающей, набирались опыта. У него ведь опыта нет, и он очень эмоциональный человек. Каждый раз он вносит в программу что-то своё, что-то новое. Я же учу его всё-таки идти по плану. Он другой, немножко специфический, не такой, как все. Креативный парень. У него огромный плюс — чем больше людей, тем он больше сконцентрирован, и тем больше я сама в нём уверена. Он очень любит публику. Кому-то это мешает, сковывает, а ему наоборот, прямо нравится. Он перестаёт думать сразу о местах и начинает кайфовать. А когда он ловит кайф, то это ему помогает кататься стабильно. Я почувствовала ещё в пятницу утром на тренировке его настроение. Он прямо в раж вошел, а я его остановила и говорю: «Оставь на вечер». Когда в голове он перестает соревноваться, то начинает кайфовать. Этот момент ловлю, его кайф где-то сдерживаю, чтобы оставить до старта», — цитирует слова Соколовской РИА Новости.

Марк Кондратюк завоевал золотую медаль с результатом 284,37 балла. Второе место занял Михаил Коляда (283,70). Тройку лучших замкнул Андрей Мозалёв (278,28).

Ранее тренер Кондратюка и Самарина высказалась о результатах подопечных на чемпионате России.