Рудковская: протест на оценку Муравьёвой был подан со стороны «Хрустального»

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Жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская прокомментировала снижение баллов Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Рудковская: протест на оценку Муравьёвой был подан со стороны «Хрустального»
  • Legion-Media

«Протест был подан господином Аксёновым из «Хрустального», эта информация от Федерации фигурного катания России», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Она также добавила, что сторона Плющенко не стала бороться за этот балл, потому что Муравьёва не отбирается на Олимпийские игры по возрасту.

Напомним, что изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Ранее Роднина заявила, что ещё рано хоронить шансы Туктамышевой на ОИ-2022.

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