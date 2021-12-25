Роднина: ещё рано хоронить шансы Туктамышевой на ОИ-2022
- Legion-Media
«В короткой программе у Туктамышевой получилось далеко не всё, но не надо хоронить её шансы поехать на Олимпиаду. Впереди произвольная программа, там она способна наверстать упущенное», — цитирует Роднину Sport24.
По мнению Родниной, Туктамышева — сильная спортсменка, которая может бороться с неудачами и показать свой максимум.
Напомним, что фигуристка упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.
Ранее американский журналист заявил, что Тутберидзе могла поспособствовать снижению баллов Муравьёвой.