Щербакова призналась, что не ведёт работу над тройным акселем

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Чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова ответила на вопрос, ведёт ли она работу над тройным акселем.
Щербакова призналась, что не ведёт работу над тройным акселем
  • globallookpress.com
  • © Raniero Corbelletti/AFLO

«Пока у меня множество моментов, над которыми мы работаем на тренировках. Над тройным акселем работа не ведётся», — сказала Щербакова на пресс-конференции.

Она также призналась, что читает все новости, которые пишут о ней, но старается абстрагироваться от этого во время соревнований.

Ранее сообщалось, что Щербакова стала второй в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию после пересчёта оценок.

У занявшей второе место Софьи Муравьёвой отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — 18:00 мск.

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