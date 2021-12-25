Бестемьянова прокомментировала падение Туктамышевой в короткой программе

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на падение чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Самая большая моя грусть — это Лиза Туктамышева. Мы все так мечтали, чтобы она откаталась и была среди лучших, но ей будет трудно выбраться с седьмого места. Давайте не будем выносить приговоров: Лиза выйдет и будет кататься как умеет, а другие пусть подождут, как говорится. Давайте дождёмся произвольной программы», — цитирует Бестемьянову «Газета.ru».

Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель поделилась мнением об ошибке Туктамышевой.