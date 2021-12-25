Дюамель об ошибке Туктамышевой: этот спорт слишком жесток

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель прокомментировала падение чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Этот спорт слишком жесток. Туктамышева чисто катала каждую короткую программу в этом сезоне, но ошиблась тогда, когда чистый прокат был ей нужнее всего», — написала Дюамель в Twitter.

Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о падении Туктамышевой в короткой программе на ЧР.