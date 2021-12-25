Тарасова высказалась о падении Туктамышевой в короткой программе на ЧР

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о падении чемпионки мира и Европы 2015 года Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Тарасова высказалась о падении Туктамышевой в короткой программе на ЧР
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Туктамышева сказала, что сдали нервы? Да, моё мнение — это нервы. Очень жаль, но это так. Очень жаль», — цитирует Тарасову «Чемпионат»

Туктамышева упала во время исполнения тройного акселя в короткой программе на ЧР. 25-летняя спортсменка получила 71,28 балла за выступление и заняла седьмое место.

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призналась, что ей очень обидно за упавшую в короткой программе Туктамышеву.

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