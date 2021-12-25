Плющенко не стал общаться с журналистами после короткой программы на ЧР 

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко отказался общаться с прессой после выступления своей подопечной Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Я ничего не комментирую. И даже вопросы не задаю. Сейчас ничего не комментирую — только после чемпионата России», — сказал Плющенко на пресс-конференции после женской короткой программы.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее сообщалось, что изменение баллов Муравьёвой могло быть не связано с техническим сбоем.