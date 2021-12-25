СЭ: изменение баллов Муравьёвой могло быть не связано с техническим сбоем

Решение об изменении баллов Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге могло быть не связано с техническим сбоем.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на российского судью, имя которого не называется.

«Софья встала в стартовую позу на 32-й секунде после объявления, это видно из трансляции. По правилам отводится 30. И тогда вопрос к технической бригаде. Если изначально она это не заметила и рефери не поставил time в своем компьютере, то все, вы не можете это исправлять», — сказал источник.

По его словам, эта ситуация является скандалом, так как исправлением баллов может заниматься только тот рефери, который и поставил неверный балл, если посчитал, что ошибся. Причём это не могут делать другие члены технической бригады.

«Очень сомнительно, что это ошибка ввода. Late start (задержка старта — RT.) определяет рефери. Либо он это упустил и не поставил, либо действительно удивительным образом это не отобразилось в компьютере», — подчеркнул судья.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее в ФФККР рассказали о причинах пересчёта баллов Муравьёвой в короткой программе.