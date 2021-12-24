В ФФККР рассказали о причинах пересчёта баллов Муравьёвой в короткой программе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему были снижены баллы Софьи Муравьёвой в короткой программе на чемпионате страны в Санкт-Петербурге.

«Время принятия стартовой позы спортсменом — до 30 секунд с момента вызова на старт. При нарушении этого правила рефери применяет снижение в один балл. У спортсменки Муравьёвой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съём не ввёлся. Это называется «ошибка ввода данных», — цитирует Когана ТАСС.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта. Таким образом, она опустилась на третью строчку с результатом 80,87 балла, а на вторую позицию поднялась трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова (81,46).

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — в 18:00 мск.

Ранее судья Александр Лакерник объяснил пересчёт баллов Муравьёвой в короткой программе.