Судья Лакерник объяснил пересчёт баллов Муравьёвой в короткой программе

Арбитр Александр Лакерник объяснил решение о пересчёте баллов в женской короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Софьи Муравьёвой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», в таких случаях изменения в оценках возможны», — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — 18:00 мск.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта.

Ранее сообщалось, что Щербакова стала второй в короткой программе после пересчёта оценок, а Муравьёва — третьей.