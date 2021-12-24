Судья Лакерник объяснил пересчёт баллов Муравьёвой в короткой программе

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Арбитр Александр Лакерник объяснил решение о пересчёте баллов в женской короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.
Судья Лакерник объяснил пересчёт баллов Муравьёвой в короткой программе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Софьи Муравьёвой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», в таких случаях изменения в оценках возможны», — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

Произвольную программу фигуристки представят 25 декабря. Начало — 18:00 мск.

Изначально Софья Муравьёва заняла второе место, но у неё отобрали балл за задержку старта.

Ранее сообщалось, что Щербакова стала второй в короткой программе после пересчёта оценок, а Муравьёва — третьей. 

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