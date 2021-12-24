Фигурист Соловьёв поблагодарил за поддержку: ваша любовь даёт мне силы бороться
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- РИА Новости
«Дорогие мои близкие, друзья, коллеги, зрители. Моя благодарность вам безгранична. Ваша поддержка и любовь даёт мне силы бороться. Я искренне благодарю врачей за их профессионализм и оперативность», — написал Соловьёв в своём Instagram.
Вместе с тем Соловьёв отдельно поблагодарил за поддержку Татьяну Навку, Василия Конова, Тину Канделаки и Анну Сидорову.
21 декабря стало известно, что Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.
По словам его гражданской супруги кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.
Ранее в Боткинской больнице рассказали о состоянии фигуриста Соловьёва.