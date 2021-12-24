В Боткинской больнице рассказали о состоянии фигуриста Соловьёва
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- РИА Новости
«Пациент в нейрохирургическом отделении №49, состояние средней тяжести», — сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя больницы.
21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.
По словам его гражданской супруги кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.
Ранее сообщалось, что суд арестовал обвиняемых в избиении фигуриста Соловьёва.