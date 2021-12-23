Суд арестовал обвиняемых в избиении фигуриста Соловьёва

Таганский суд Москвы заключил под стражу в СИЗО Владислава Смирнова и Владислава Яковцева, обвиняемых в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию 2014 года Дмитрия Соловьёва.

Напавшие на спортсмена будут находиться в СИЗО до 21 января 2022 года.

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги, кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.

Ранее сообщалось, что суд рассмотрит ходатайства об аресте подозреваемых в избиении фигуриста Соловьёва 23 декабря.