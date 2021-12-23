Суд рассмотрит ходатайства об аресте подозреваемых в избиении фигуриста Соловьёва 23 декабря

Двум студентам, подозреваемым в нападении на олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва, 23 декабря в суде должны избрать меру пресечения. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Оба подозреваемых находятся в ИВС на Петровке, 38, сидят в многоместных камерах, но жалоб на условия содержания не высказывают. Сегодня, когда мы проверяли условия содержания в изоляторе, эти граждане собирались на этап в суд, который должен избрать им меру пресечения», — сказал представитель комиссии.

По его словам, один из задержанных, студент юрфака МГУ, заявил правозащитникам, что не участвовал в драке и даже «интересовался возможностью отправиться на зимние каникулы домой, в Читу».

21 декабря стало известно, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьёв госпитализирован в Боткинскую больницу с черепно-мозговой травмой.

По словам его гражданской супруги, кёрлингистки Анны Сидоровой, на него напали два молодых человека, после того как он заступился за неё и её подруг.