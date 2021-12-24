Давыденко: Мозалёв заслуживает поездки на Олимпиаду-2022

Кирилл Давыденко, тренер Андрея Мозалёва, считает что его подопечный заслуживает поездки в составе сборной России по фигурному катанию на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«Многие ребята заслуживают поездки на Олимпиаду. В том числе и Андрей. А там уже как распорядятся высшие силы», — цитирует Давыденко РИА Новости.

18-летний фигурист из Санкт-Петербурга после короткой программы занимал восьмое место. Однако смог подняться на итоговую третью позицию после проката произвольной программы (278,28 балла). Золотую медаль завоевал Марк Кондратюк (284,37). Серебро досталось Михаилу Коляде (283,70).

Ранее Мозалёв оценил своё выступление в чемпионате России в Санкт-Петербурге.