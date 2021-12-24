Кондратюк заявил, что не ожидал победы в ЧР-2021 по фигурному катанию

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Чемпион России по фигурному катанию 2021 года Марк Кондратюк прокомментировал результат своего выступления в Санкт-Петербурге.
Кондратюк заявил, что не ожидал победы в ЧР-2021 по фигурному катанию
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Если честно, не ожидал, что выиграю. Эмоций пока никаких, скорее, в шоке. Я не считаю, что я лидер сборной. Сегодня — возможно, вообще — нет», — цитирует его РИА Новости.

18-летний фигурист из подмосковного Подольска опередил на 0,67 балла трёхкратного чемпиона России Михаила Коляду. Кондратюк впервые выиграл первенство страны.

Ранее Михаил Коляда оценил своё выступление на чемпионате России 2021 года по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

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