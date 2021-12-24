Завьялова: «Спартак» получил иск на 101 млн рублей от Газизова

Короткая ссылка
Юрист Татьяна Завьялова, представляющая сторону «Спартака», подтвердила информацию о том, что московский клуб получил иск на 101 млн рублей от Шамиля Газизова.
Завьялова: «Спартак» получил иск на 101 млн рублей от Газизова
  • @UfaFc
  • Twitter

«Спартак» действительно получил новый иск на 101 млн рублей с учётом пеней и штрафов. За выход «Спартака» в еврокубки», — цитирует Завьялову «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что иске присутствуют ошибки — неверно указан сезон, требования сформулированы по сезону-2020/21

По её словам, «Спартак» не заключил с Газизовым никаких договорных отношений. А основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном.

«Собственно, Леонид Арнольдович привлечён в качестве ответчика по этому иску», — пояснила Завьялова.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

«Спартак» (23 очка) по итогам первой половины сезона идёт на девятом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее Завьялова призвала Газизова выйти на связь после его слов о Федуне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить