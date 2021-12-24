Завьялова: «Спартак» получил иск на 101 млн рублей от Газизова

Юрист Татьяна Завьялова, представляющая сторону «Спартака», подтвердила информацию о том, что московский клуб получил иск на 101 млн рублей от Шамиля Газизова.

«Спартак» действительно получил новый иск на 101 млн рублей с учётом пеней и штрафов. За выход «Спартака» в еврокубки», — цитирует Завьялову «Матч ТВ».

Она подчеркнула, что иске присутствуют ошибки — неверно указан сезон, требования сформулированы по сезону-2020/21

По её словам, «Спартак» не заключил с Газизовым никаких договорных отношений. А основанием к иску послужила некая бумага, написанная Федуном.

«Собственно, Леонид Арнольдович привлечён в качестве ответчика по этому иску», — пояснила Завьялова.

Напомним, что Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В настоящее время он занимает пост гендиректора «Уфы».

«Спартак» (23 очка) по итогам первой половины сезона идёт на девятом месте в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Зенит» (38).

Ранее Завьялова призвала Газизова выйти на связь после его слов о Федуне.