Красножан рассказал, как женская сборная России готовится к Евро-2022

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Главный тренер женской сборной России по футболу Юрий Красножан рассказал о подготовке команды к чемпионату Европы 2022 года.
Красножан рассказал, как женская сборная России готовится к Евро-2022
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«Можно улучшить функциональное состояние и физические показатели, можно более тонко сработать и разобраться в тактических вещах. Техническую оснащённость вряд ли за это время улучшить, но задать вектор в развитии, в средствах, в общих направлениях тоже имеет смысл. Ну и, естественно, изучение соперника», — цитирует Красножана сайт РФС.

Напомним, что Евро-2022 пройдёт с 6 июля по 31 июля 2022 года в Англии.

Ранее сообщалось, что «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером.

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