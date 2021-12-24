Красножан рассказал, как женская сборная России готовится к Евро-2022
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«Можно улучшить функциональное состояние и физические показатели, можно более тонко сработать и разобраться в тактических вещах. Техническую оснащённость вряд ли за это время улучшить, но задать вектор в развитии, в средствах, в общих направлениях тоже имеет смысл. Ну и, естественно, изучение соперника», — цитирует Красножана сайт РФС.
Напомним, что Евро-2022 пройдёт с 6 июля по 31 июля 2022 года в Англии.
Ранее сообщалось, что «Спартак» приобретёт двух футболистов и расстанется с лишним легионером.