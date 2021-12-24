Российские фигуристы выступят в Красноярске с показательными номерами после ОИ-2022

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Сборная России по фигурному катанию может выступить в Красноярске с показательными выступлениями после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.
Российские фигуристы выступят в Красноярске с показательными номерами после ОИ-2022
  • AP

«Горшков сказал, что если не будет никаких сбоев, то после Олимпиады команда вновь приедет к нам в Красноярск на обратном пути, чтобы сделать здесь показательные выступления», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

Российские фигуристы проведут сбор в Красноярске перед ОИ-2022. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.

Напомним, что 23 декабря стартовал чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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