Российские фигуристы выступят в Красноярске с показательными номерами после ОИ-2022
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«Горшков сказал, что если не будет никаких сбоев, то после Олимпиады команда вновь приедет к нам в Красноярск на обратном пути, чтобы сделать здесь показательные выступления», — сказал губернатор Красноярского края Александр Усс.
Российские фигуристы проведут сбор в Красноярске перед ОИ-2022. Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля 2022 года.
Напомним, что 23 декабря стартовал чемпионат России, по итогам которого будет сформирован состав национальной команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
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