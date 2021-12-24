Медведева рассказала, что ей больше всего запомнилось в 2021 году

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева подвела итоги 2021 года.
Медведева рассказала, что ей больше всего запомнилось в 2021 году
  • AP

«Особенно мне запомнилась премьера ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи летом. Встать в пару — новый вызов для меня, и невероятно интересный!» — написала Медведева в Instagram.

Напомним, что в 2021 году фигуристка не соревновалась, выпав из состава сборной России. Она участвовала в ледовом спектакле «Анна Каренина» и выступала в проекте «Ледниковый период» с блогером Даней Милохиным.

Ранее Бойкова заявила, что Самарин задал кровавый бой на чемпионате России.

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