Медведева рассказала, что ей больше всего запомнилось в 2021 году
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«Особенно мне запомнилась премьера ледового шоу «Анна Каренина» в Сочи летом. Встать в пару — новый вызов для меня, и невероятно интересный!» — написала Медведева в Instagram.
Напомним, что в 2021 году фигуристка не соревновалась, выпав из состава сборной России. Она участвовала в ледовом спектакле «Анна Каренина» и выступала в проекте «Ледниковый период» с блогером Даней Милохиным.
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