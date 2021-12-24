Бойкова: Самарин задал кровавый бой на чемпионате России
- Reuters
«Юбилейный» — это история для нас, находиться здесь нереально круто. Здесь впервые встали в пару. Саша Самарин задал сегодня кровавый бой», — сказала Бойкова журналистам.
Напомним, что Александр Самарин упал с четверного флипа и разбил подбородок в кровь во время исполнения короткой программы.
Пара Бойкова — Козловский по итогам первого дня занимает второе место, набрав 82,84 балла.
Ранее фигуристы Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на ЧР.