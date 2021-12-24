Мамун согласна со словами Тарасовой после поражения Медведевой на ОИ-2018

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун высказалась о словах Татьяны Тарасовой после проката Евгении Медведевой на Олимпийских играх 2018 года.
Мамун согласна со словами Тарасовой после поражения Медведевой на ОИ-2018
  • AP

«В принципе, в жизни бывает так, что не существует справедливости. Но я думаю, что ей виднее, потому что она величайший тренер», — цитирует Мамун «Чемпионат».

Она добавила, что Тарасова может быть и права, но, по её мнению, человек может награждаться в другом месте.

Напомним, что после поражения Медведевой на ОИ-2018 Тарасова заявила, что в спорте нет справедливости и её не надо искать. Напомним, что золото соревнований выиграла Алина Загитова, Медведева довольствовалась серебром.

Ранее Навка заявила, что Тутберидзе находит бриллианты и придаёт им уникальную огранку.

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