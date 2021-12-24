Навка: Тутберидзе находит бриллианты и придаёт им уникальную огранку

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Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка оценила работу российского тренера Этери Тутберидзе.
Навка: Тутберидзе находит бриллианты и придаёт им уникальную огранку
  • РИА Новости

«Этери находит бриллианты и придаёт им уникальную огранку, выводя на мировой уровень одну за одной великих фигуристок», — цитирует Навку РИА Новости.

Она добавила, что успех в женском одиночном катании — это новое веяние тренерской методики Этери Тутберидзе. По мнению Навки, тренер внимательно относится к своим подопечным, как ювелир.

24 декабря российские одиночницы выступят с короткими программами на чемпионате России. По итогам турнира будет сформирован состав команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Туктамышева поделилась мнением о Валиевой.

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