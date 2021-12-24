Туктамышева поделилась мнением о Валиевой

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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о Камиле Валиевой.
Туктамышева поделилась мнением о Валиевой
  • Legion-Media

«Она сочетает в себе очень сложную технику, абсолютно идеальное вращение и гибкость. У неё есть всё, что нужно сильной фигуристке», — цитирует Туктамышеву пресс-служба МОК.

Фигуристка также добавила, что Валиева очень яркий человек, который всё делает на максимуме.

24 декабря с короткими программами выступят российские одиночницы на национальном первенстве. По итогам чемпионата России будет сформирован состав команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Мария Бутырская оценила первый соревновательный день на чемпионате России.

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