Туктамышева поделилась мнением о Валиевой

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о Камиле Валиевой.

«Она сочетает в себе очень сложную технику, абсолютно идеальное вращение и гибкость. У неё есть всё, что нужно сильной фигуристке», — цитирует Туктамышеву пресс-служба МОК.

Фигуристка также добавила, что Валиева очень яркий человек, который всё делает на максимуме.

24 декабря с короткими программами выступят российские одиночницы на национальном первенстве. По итогам чемпионата России будет сформирован состав команды на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

Ранее Мария Бутырская оценила первый соревновательный день на чемпионате России.