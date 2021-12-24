Бутырская: вся борьба будет в произвольных программах

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила первый соревновательный день на чемпионате России.
Бутырская: вся борьба будет в произвольных программах
  • РИА Новости

«Это только первый день, вся борьба будет в произвольных программах. Семененко очень круто проявил себя в прошлом году, психологически он был очень готов, нужно равняться многим ребятам на такой пример», — цитирует Бутырскую «РБК-Спорт».

Она добавила, что следила в основном за мужским одиночным катанием, но также похвалила танцоров и парников.

Напомним, что по итогам короткой программы в мужских соревнованиях лидирует Евгений Семененко, на второй позиции расположился Марк Кондратюк, третий — Марк Игнатов.

Ранее мама Загорски заявила, что Тиффани и Джонатан могут не завершить произвольный танец.

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