Бутырская: вся борьба будет в произвольных программах

Чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская оценила первый соревновательный день на чемпионате России.

«Это только первый день, вся борьба будет в произвольных программах. Семененко очень круто проявил себя в прошлом году, психологически он был очень готов, нужно равняться многим ребятам на такой пример», — цитирует Бутырскую «РБК-Спорт».

Она добавила, что следила в основном за мужским одиночным катанием, но также похвалила танцоров и парников.

Напомним, что по итогам короткой программы в мужских соревнованиях лидирует Евгений Семененко, на второй позиции расположился Марк Кондратюк, третий — Марк Игнатов.

Ранее мама Загорски заявила, что Тиффани и Джонатан могут не завершить произвольный танец.