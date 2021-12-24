Медведев высказался о конфликтах со зрителями, которые его освистывают

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал о своём отношении к освистыванию зрителей на трибунах во время матчей.

«Поверьте, мне всё равно намного приятнее, когда меня поддерживают, а не освистывают. Да, бывают моменты, когда я веду себя некрасиво, но я всегда остаюсь самим собой», — цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что, когда организаторы обязаны выписать ему штраф, они это делают.

Напомним, что сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

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