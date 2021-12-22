Кафельников назвал пустой тратой денег трансфер Николсона в «Спартак»

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Олимпийский чемпион по теннису и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал переход нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона в столичный клуб.
Кафельников назвал пустой тратой денег трансфер Николсона в «Спартак»
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«Считаю этот трансфер бессмысленным. Мы же не купили топового игрока из сильного чемпионата. Пустая трата времени и средств. Но это деньги владельца, поэтому беспокоиться за них не нужно», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

По его мнению, после подобных приобретений красно-белым не стоит рассчитывать на хорошие результаты ни в России, ни в Европе.

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Ранее экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко оценил трансфер Николсона.

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