Червиченко оценил трансфер Николсона в «Спартак»

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Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал переход нападающего сборной Ямайки Шамара Николсона в московский клуб.
Червиченко оценил трансфер Николсона в «Спартак»
  • © BRUNO FAHY/Belga/Sipa USA
  • Legion-Media

«Не знаю, о ком идёт речь. Он с Ямайки, а среди иностранцев лишних мест уже нет, значит, точно кто-то должен пойти на выход. Наверное, Хендрикс. Если будем считать по факту, то к сумме трансфера нужно прибавлять отступные игроку, который клуб покинет. Расставание с Хендриксом, наверное, не менее 2 млн, а если Николсона приобрели за десять, то выходит уже 12», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его мнению, трансфер является странным, хотя данный переход и можно считать выражением поддержки новому главному тренеру красно-белых Паоло Ваноли.

«Когда у одного тренера ничего, а второй ещё не успел подписать сам, так уже посыпались со всех сторон ништяки. Надо посмотреть, что будет дальше. Он один из лучших бомбардиров чемпионата Бельгии? Там не такая плохая лига, если в ней Николсон выделяется, то вполне возможно, что и здесь будет что-то», — добавил эксперт.

Николсон перешёл в «Спартак» из бельгийского «Шарлеруа», за который он провёл 83 матча, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. В этом сезоне форвард отметился 13 голами в чемпионате Бельгии и занимал третье место в списке лучших бомбардиров турнира.

Ранее сообщалось, что ямайский форвард Николсон подписал контракт со «Спартаком».

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