Ямайский форвард Николсон подписал контракт со «Спартаком»

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Московский «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Ямайки и бельгийского клуба «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.
Ямайский форвард Николсон подписал контракт со «Спартаком»
  • globallookpress.com
  • © Virginie Lefour/Keystone Press Agency

Контракт с одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Николсон выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. За это время он провёл 83 матча за бельгийский клуб, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки 24-летний нападающий сыграл 29 матчей и отличился десять раз.

По информации СМИ, «Спартак» заплатил €10 млн за переход Николсона.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен заплатить за трансфер нападающего норвежского клуба «Будё-Глимт» Эрика Ботхейма порядка €5 млн.

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