Ямайский форвард Николсон подписал контракт со «Спартаком»

Московский «Спартак» объявил о заключении контракта с нападающим сборной Ямайки и бельгийского клуба «Шарлеруа» Шамаром Николсоном.

Контракт с одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026 года, сообщает пресс-служба московского клуба.

Официально: Шамар Николсон – новый форвард «Спартака» 🔴⚪️



Контракт с нападающим сборной Ямайки и одним из лучших бомбардиров этого сезона чемпионата Бельгии рассчитан до 2026-го года 📝



Добро пожаловать, Шамар! 🇯🇲 pic.twitter.com/ztNVKYJBe3 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) December 21, 2021

Николсон выступает за «Шарлеруа» с 2019 года. За это время он провёл 83 матча за бельгийский клуб, забил 31 мяч и сделал 11 результативных передач. За сборную Ямайки 24-летний нападающий сыграл 29 матчей и отличился десять раз.

По информации СМИ, «Спартак» заплатил €10 млн за переход Николсона.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» намерен заплатить за трансфер нападающего норвежского клуба «Будё-Глимт» Эрика Ботхейма порядка €5 млн.