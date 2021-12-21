Nettavisen: «Краснодар» купит Ботхейма за €5 млн
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Российский клуб предложил за футболиста 50 млн норвежских крон. В договор будут включены определённые бонусы, которые могут повысить сумму сделки, сообщает Nettavisen.
«Будё-Глимт» планировал продать 21-летнего форварда летом, однако российский клуб сделал предложение, от которого норвежцы не смогли отказаться. Документы по трансферу должны быть подписаны в самое ближайшее время.
Примечательно, что портал Transfermarket оценивает стоимость футболиста в €600 тыс.
Ботхейм в сезоне-2021/22 забил 22 мяча в 46 матчах и сделал десять результативных передач в разных турнирах. Нападающий является действующим чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимта».
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит €10 млн за переход Шамара Николсона.