Дзюба: татуировки — метка дьявола, я против их

Короткая ссылка
Российский форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба поделился своим отношением к татуировкам.

«Я против татуировок. Но для меня это метка дьявола, можно сказать. Я против тату. Считаю, что мы должны быть такими, какими родились», — сказал Дзюба в программе «Больше спорта».

Напомним, что футболист отказался от вызова в сборную России на отборочным матчи ЧМ-2022. Своё решение он объяснил неоптимальной физической формой. При этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой.

Ранее Чеферин назвал отмену Суперлиги главной победой УЕФА в 2021 году.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить