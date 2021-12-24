Дзюба: татуировки — метка дьявола, я против их
«Я против татуировок. Но для меня это метка дьявола, можно сказать. Я против тату. Считаю, что мы должны быть такими, какими родились», — сказал Дзюба в программе «Больше спорта».
Напомним, что футболист отказался от вызова в сборную России на отборочным матчи ЧМ-2022. Своё решение он объяснил неоптимальной физической формой. При этом главный тренер национальной команды Валерий Карпин подтвердил конфликт с Дзюбой.
Ранее Чеферин назвал отмену Суперлиги главной победой УЕФА в 2021 году.