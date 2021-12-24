Уткин назвал нового тренера «Спартака» Ваноли котом Шрёдингера

Известный спортивный журналист Василий Уткин поделился мнением о новом главном тренере московского «Спартака» Паоло Ваноли.

«Прошла примерно неделя с его презентации. И практически все эксперты так или иначе сходятся к тому, что Ваноли — это кот в мешке. Я совершенно не могу с этим согласиться», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Он отметил, что котом в мешке стоит называть неизвестного кота, но который в мешке точно находится.

«А Ваноли — это кот Шредингера так называемый. Это когда вы видите перед собой коробку, и там вполне может быть кот, а может быть, его и нет», — добавил журналист.

Ваноли сменил на посту главного тренера «Спартака» Руя Виторию. Прежде Ваноли работал в тренерском штабе Антонио Конте в английском «Челси» и итальянском «Интере». Также он возглавлял юношескую сборную Италии среди игроков до 19 лет, которую приводил к серебряным медалям Евро-2016.

Под руководством Витории «Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы и ушёл на зимний перерыв на девятом месте в чемпионате России, набрав 23 очка после 18 туров.

Ранее Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, опроверг слухи о прекращении работы со «Спартаком».