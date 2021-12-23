Камоцци опроверг слухи о прекращении работы со «Спартаком»
- РИА Новости
«Правда ли, что я больше не работаю со «Спартаком»? Неправда», — цитирует Камоцци Sport24.
Известно, что Камоцци принимал участие в переговорах с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли, которого он также сопровождал в Москве. Кроме того, Камоцци внёс вклад в комплектование команды.
После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 23 очка.
Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о запланированных покупках клуба в зимнее трансферное окно.