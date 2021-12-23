Камоцци опроверг слухи о прекращении работы со «Спартаком»

Франко Камоцци, советник владельца московского «Спартака» Леонида Федуна и его гражданской жены Заремы Салиховой, отреагировал на информацию о том, что покинет клуб.

«Правда ли, что я больше не работаю со «Спартаком»? Неправда», — цитирует Камоцци Sport24.

Известно, что Камоцци принимал участие в переговорах с новым главным тренером красно-белых Паоло Ваноли, которого он также сопровождал в Москве. Кроме того, Камоцци внёс вклад в комплектование команды.

После 18 туров «Спартак» занимает девятое место в Российской премьер-лиге, набрав 23 очка.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о запланированных покупках клуба в зимнее трансферное окно.