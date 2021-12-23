Галлямов поблагодарил болельщиков после победы в короткой программе на ЧР

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Фигурист Александр Галлямов, партнёр Анастасии Мишиной, высказался об их выступлении в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
Галлямов поблагодарил болельщиков после победы в короткой программе на ЧР
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования, выступить при домашней публике, насладиться этим праздником. Психологически несложно перед своей публикой? Для каждого это индивидуально, нам было только приятно, мы чувствовали поддержку с первых секунд. Благодарны всем болельщикам», — цитирует Галлямова «Чемпионат».

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар, набрав 83,74 балла и превзойдя мировой рекорд. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира.

Ранее Мишина заявила, что у неё и Галлямова получилось в короткой программе практически всё.

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