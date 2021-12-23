Галлямов поблагодарил болельщиков после победы в короткой программе на ЧР
- РИА Новости
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«Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования, выступить при домашней публике, насладиться этим праздником. Психологически несложно перед своей публикой? Для каждого это индивидуально, нам было только приятно, мы чувствовали поддержку с первых секунд. Благодарны всем болельщикам», — цитирует Галлямова «Чемпионат».
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар, набрав 83,74 балла и превзойдя мировой рекорд. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.
Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира.
Ранее Мишина заявила, что у неё и Галлямова получилось в короткой программе практически всё.