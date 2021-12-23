Галлямов поблагодарил болельщиков после победы в короткой программе на ЧР

Фигурист Александр Галлямов, партнёр Анастасии Мишиной, высказался об их выступлении в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Рады, что удалось на хорошей ноте начать соревнования, выступить при домашней публике, насладиться этим праздником. Психологически несложно перед своей публикой? Для каждого это индивидуально, нам было только приятно, мы чувствовали поддержку с первых секунд. Благодарны всем болельщикам», — цитирует Галлямова «Чемпионат».

Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар, набрав 83,74 балла и превзойдя мировой рекорд. Произвольную программу спортсмены исполнят 25 декабря. Начало — в 15:30 мск.

Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира.

Ранее Мишина заявила, что у неё и Галлямова получилось в короткой программе практически всё.