Мишина заявила, что у неё и Галлямова получилось в короткой программе практически всё

Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, поделилась эмоциями после выступления в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Сегодня у нас получился хороший прокат, мы довольны. Получилось практически всё. Есть маленькие помарки, но на сегодняшний день мы довольны прокатом, тренеры довольны прокатом», — цитирует Мишину «Чемпионат».

Она также добавила, что ей было приятно наблюдать за многими знакомыми лицами на трибунах.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на ЧР. Действующие чемпионы мира набрали 83,74 балла, превзойдя мировой рекорд.