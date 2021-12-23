Мишина заявила, что у неё и Галлямова получилось в короткой программе практически всё
- РИА Новости
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«Сегодня у нас получился хороший прокат, мы довольны. Получилось практически всё. Есть маленькие помарки, но на сегодняшний день мы довольны прокатом, тренеры довольны прокатом», — цитирует Мишину «Чемпионат».
Она также добавила, что ей было приятно наблюдать за многими знакомыми лицами на трибунах.
Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на ЧР. Действующие чемпионы мира набрали 83,74 балла, превзойдя мировой рекорд.