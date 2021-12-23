Семак рассказал, что жена подарила ему ботинки для чечётки

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, чем бы ему хотелось заниматься в свободное время.
Семак рассказал, что жена подарила ему ботинки для чечётки
  • РИА Новости

По словам тренера, у него практически не остаётся ни на что времени, но хотелось бы больше путешествовать и посвятить себя активному отдыху и другим спортивным занятиям.

«По поводу других вещей — у меня есть подарок, и нужно его когда-то всё-таки использовать. Имею в виду ботинки для чечётки, которые мне подарила супруга. Конечно, хочется научиться отбивать чечётку хотя бы чуть-чуть. Возможно, однажды это случится. Главное, что есть мечта», — цитирует Семака GPB Time.

Ранее Семак оценил силу «Бетиса», с которым «Зенит» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

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